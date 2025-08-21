Son dönemde artan gıda enflasyonunu kontrol altına almak için çeşitli çözüm önerileri gündeme geliyor. Bu önerilerden biri de marketlerde “ucuz reyonlar” oluşturulması. “Cumhur Reyonu” adı verilen bu projeyle, gıda enflasyonuyla mücadelede önemli bir başarı sağlanması hedefleniyor.

MARKETİN YÜZDE 15'İ CUMHUR REYONU'NUN

Yeni model, Türkiye genelindeki 55 bini aşkın şubeye sahip zincir marketlerde, belirli ürünler için daha uygun fiyatlı özel bir alan oluşturarak temel gıda ürünlerine erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, proje kapsamında her marketin yüzde 10 ila 15’lik bölümü “Cumhur Reyonu” olarak ayrılacak ve bu alandaki ürünler doğrudan devlet tarafından temin edilecek.

SABİT VE DEVLET ETİKETLİ

Fiyatlar Türkiye genelinde sabit ve devlet etiketli olacak. Satışı market kasaları yapacak, devlet denetim elemanı kontrol edecek. Marketlere sembolik işletme kârı verilecek.

DEVLET DEPOLARINDA MALİYETE YAKIN FİYATLAR

Proje kapsamında, büyükşehirlerde ve çeşitli bölgelerde devlet destekli depolar kurulacak. Bu depolardan, marketlerdeki özel reyonlar, pazar esnafı ve yemek üretim tesisleri ürün temin edebilecek.

Tüm ürünler tek bir merkezden dağıtılarak aracıların devre dışı bırakılması sağlanacak. Ürünler, maliyetine yakın fiyatlarla satışa sunulacak.

Gerekli durumlarda devlet sübvansiyonları devreye girerek fiyatlar daha da düşürülebilecek. Bu sayede özel marketlerin de fiyatlarını aşağı çekmeleri gerekecek. Proje, özellikle dar gelirli vatandaşların gıda güvenliğini artırmayı hedeflerken; pazarcı ve yemek fabrikalarının da daha uygun fiyatlı ürünlerle halka hizmet vermesinin önünü açacak.

Devlet piyasada 'altıncı büyük market' rolü üstlenecek.

150 ÜRÜNDE FİYAT İSTİKRARI

Ucuz reyon ürünlerinin daha ucuz olması için devlet sübvansiyonu verilmesi, uygulamanın yaygınlaşması ve gönüllü uyumun artırılması amacıyla da şirketlere özel teşvikler sunulması gerekiyor. Türkiye'nin hemen her yerinde geniş şube ağı olan zincir marketlerin uygulamaya dahil edilmesi sayesinde, vatandaşların en çok tükettiği un, şeker, yağ, bakliyat ve temel sebze-meyve gibi 100- 150 temel üründe fiyat istikrarı sağlanabilecek. Eczane örneğinde olduğu gibi ülke çapında tek fiyat uygulanacak.

Modelin hayata geçmesiyle, Türkiye İstatistik Kurumu sepetinde yüzde 24,97 gibi büyük bir paya sahip olan gıda grubundaki fiyat artışlarının dizginlenmesi hedefleniyor.