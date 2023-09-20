Hatay Büyükşehir Belediyesi il genelindeki park ve yeşil alanların sayısını çoğaltarak vatandaşların daha kaliteli zaman geçireceği alanların oluşturulması noktasında çalışmalarını sürdürüyor.HATAY (İGFA) -Hatay Büyükşehir Belediyei ekipleri, şehir içinde ailelerin ve çocukların daha eğlenceli ve kaliteli vakit geçirmesi adına yeni yeşil alanlar oluşturarak Hatay’a kazandırıyor.

Ekipler tarafından yeşillendirme çalışmalarının devam ettiği Fahura Park’ın en yakın zamanda tamamlanarak kentin sosyal yaşantısına kazandırılması amaçlanıyor.

Arsuz Karaağaç Mahallesi’nde HBB tarafından yapımı devam eden Fahura Park, 2 adet oyun parkı, su havuzu, spor alanı, oturma alanları ve kum havuzu ile bölge sakinlerine nefes olacak.