Hatay Büyükşehir Belediyesi, il genelinde halk sağlığı programları ile birlikte ‘İlkyardım Eğitimi’ veriyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı İlkyardım Eğitim Merkezi, faaliyetlerine depremzede vatandaşlar için eğitim vererek devam ediyor.

‘İlkyardım hayat kurtarır’ sloganıyla nüfusun yoğun olduğu konteynerkentlerde gerçekleştirilen eğitimlerde, kaza ve acil durumlarda profesyonel sağlık görevlileri gelinceye kadar eldeki imkânlar dâhilinde yapılabilecek müdahaleler anlatıldı.

Eğitmenler ayrıca bir kaza ile karşılaşıldığında önce olay yerinde güvenliğin sağlanması, ardından 112’ye haber verilmesi ve doğru müdahale konularında vatandaşları bilgilendirdi.