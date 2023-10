10 Ekim 2010 tarihinde kutlanmaya başlanan 10.10 Dünya Balıkesirliler Günü, Balıkesirliler Dernekleri Federasyonu ve Balıkesir Kent Konseyi tarafından düzenlenen törenle kutlandı.

Kutlama töreni, Kızılay Caddesi’nden başlayıp Atatürk Anıtı’nda son bulan kortej yürüyüşü ile başladı. Tören Atatürk Anıtı’na çelenk sunma ile devam etti. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam eden törende Balıkesirliler Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Dr. Mehmet Çalışkan günün anlam ve önemini anlatan konuşma gerçekleştirdi. Başkan Mehmet Çalışkan konuşmasında, “Bu günün anlam ve önemi büyük bizler bu günleri hep birlikte yaşayacağız. Birlik ve beraberliğimiz devam ettiği sürece, çok daha güzel etkinlikler yapacağımıza inanıyorum” dedi.

"Balıkesirli olmak ayrıcalıktır”

Törende konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “Cennet vatanımız Türkiye. 81 güzel ili var. 81 güzel vilayetimizin plakası gibi 10 numara şehir Balıkesir. Her şeyi ile güzel, her şeyi ile farklı. Tarihi ile güzel, turizmi ile güzel, insanıyla güzel. Bizde Balıkesir’de yaşamaktan, Balıkesirli olmaktan, Balıkesir’de doğmaktan, bu şehirde hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Balıkesirli olmaktan guru duyuyoruz. 2 deniz bir şehir, Türkiye’de nadir güzellikleri olan gerçekten farklı bir şehir. Hepinizin 10.10 Dünya Balıkesirliler gününü kutluyorum” dedi. Başkan Hasan Avcı’nın ardından konuşma yapan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “Bizler Balıkesir’de doğduk, Balıkesir’de yaşıyoruz, Allah nasip ederse de burada vefat edeceğiz. Bizler her şeyi ile Balıkesirliyiz ama halkında içinde bulunduğu 7’den 70’e her kesimin katılabileceği programlar yapmamız gerekiyor. Bir Balıkesirli olmak ayrıcalıktır. Bizim gibi bir coğrafyası olan, bizim gibi kültürel yapısı olan bir benzer yok bunu anlatmak lazım. Daha sonraki yıllarda bu etkinlikleri daha farklı yapılabileceğini düşünüyorum. Böylelikle bir Balıkesirli nasıl olurmuş hem Türkiye’ye hem de dünyaya anlatmak lazım. Hepimizin Balıkesirliler günü olsun” şeklinde ifadeler yer verdi.