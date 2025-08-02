Vali Numan Hatipoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kentin farklı noktalarında yürütülen gıda denetimlerinin aralıksız sürdüğünü bildirdi. 30 Temmuz tarihinde yemek üretimi yapan bir işletmede yapılan kontrolde, 345 kilogram bozulmuş, kokuşmuş ve küflenmiş tavuk eti bulundu.

Söz konusu ürünlerin herhangi bir etiket ya da son tüketim tarihi taşımadığı belirtilirken, halk sağlığını tehdit eden bu etlere el konulduğu açıklandı. 5996 sayılı Kanunun 41. maddesi 1. fıkrasının (d) bendi kapsamında işletmeye 21 bin 6 lira idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Vali Hatipoğlu, denetim görüntülerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Açıklamasında, kent genelinde vatandaşların sağlıklı, güvenilir ve hijyenik gıdaya ulaşabilmesi için sahada denetim faaliyetlerinin sürdüğünü ve halk sağlığını tehdit eden hiçbir duruma müsamaha gösterilmeyeceğini ifade etti.