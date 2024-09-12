Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait ambulans uçak, Mersin'de organ nakli bekleyen bir vatandaş için hareket etti. Ankara'dan Mersin'e başarılı bir kalp grefti ulaştırıldı.ANKARA (İGFA) - Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait ambulans uçak Mersin'de organ nakli bekleyen bir vatandaş için havalandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'dan Mersin'e kalp greftinin başarıyla ulaştırıldığını duyurdu.

Bakanlık paylaşımında, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımız ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için Ankara’dan Mersin'e kalp grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.