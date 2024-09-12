Bursa’da tır ile otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Olay, Bursa’nın İznik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenişehir istikametindeki 34 FPV 368 plakalı tır sürücüsü M.B., yan yoldan ana yola çıkış yaptı. Aynı istikamette ilerleyen 16 MCL 45 plakalı otomobil sürücüsü Z.S., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tırla çarptı. Kazanın etkisiyle her iki araç da ağır hasar gördü ve 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra İznik Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza sebebiyle Yenişehir yönündeki trafik bir süreliğine aksadı.

Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği alanda güvenlik önlemleri alırken, yolun tekrar trafiğe açılması için çalışmalar devam ediyor.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.