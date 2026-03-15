Küresel lojistikte yaşanan hava sahası kısıtlamaları ve kapasite daralmaları, uluslararası taşımacılıkta yeni çözümleri gündeme getirirken, Türk lojistik şirketleri alternatif operasyon modelleriyle süreci yönetmeye çalışıyor.

Bu süreçte hızlı operasyon kabiliyetiyle dikkat çeken şirketlerden biri de Asset Global Logistic Integration (Asset GLI) oldu. Şirketin CEO'su Uğur Tekin, kriz dönemlerinde lojistik sektöründe gerçek operasyon gücünün ortaya çıktığını belirtti. Tekin, bölgesel hava sahası kısıtlamaları nedeniyle oluşan kapasite daralmasına rağmen hızlı aksiyon aldıklarını belirterek şunları söyledi:

'Lojistikte kriz zamanlarında iki tip şirket vardır; bekleyenler ve operasyon yapanlar. Biz alternatif rota planlamaları ve güçlü havayolu iş birliklerimizle müşterilerimizin tedarik zincirinin kesintiye uğramaması için hızlı şekilde operasyonlarımızı devreye aldık. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında toplam 100 tonluk yük, iki ayrı charter uçuşu planlanarak başarıyla taşındı. Yükleme ve sevkiyat süreci kesintisiz şekilde yönetildi.'

Tekin, alternatif rota planlamaları ve hızlı operasyon kabiliyeti sayesinde müşterilerinin tedarik zincirinin güvence altına alındığını vurgulayarak, 'Kapasite daraldığında çözüm üretmek lojistik şirketlerinin en önemli sorumluluğudur. Asset GLI olarak bu tür dönemlerde hızlı ve esnek çözümler üreterek müşterilerimizin operasyonlarını sürdürülebilir hale getiriyoruz' dedi.