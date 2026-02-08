Elazığ’da soğuk havaların etkisini sürdürmesiyle birlikte bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar, kentte bulunan bitkisel ürünler satan aktarlara yöneldi. En çok rağbet gören ürünler arasında ise kış çayı ve ıhlamur yer alırken, kuşburnu ve özel karışımlı ürünler de tercih edildi.

25 yıldır Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerine bitkisel ürünler dağıttığını belirten Mahmut Kazancı, "Bu bölgelerde kış ayları daha ağır geçtiği için vatandaşlarımız gribal enfeksiyon ve soğuk algınlığı şikayetleriyle aktarlara yöneliyorlar. Bu yönde de aktarlarımızın tavsiyesi, bitkilerden karıştırılan çaylar oluyor. Bu çaylar, ada, papatya, ıhlamur ve kış çayı gibi karışımlardan oluşuyor. Genelde bunlar üst solunum yolu enfeksiyonlarında, boğaz yolu enfeksiyonlarında ve burun akıntılarında yardımcı tedavi olarak kullanılmaktadır. Alternatif tıpta, insanların tedavi bulma konusunda yardımcı olmaktadır. Vatandaşların kış aylarında en çok tercih ettiği ürünler, hatmi çiçeği, papatya, ada çayı, ıhlamur, kuşburnu, zencefil ve tarçın tercih ediyorlar. Kış çayları genelde paket halinde 150 liradan satılıyor. Ihlamur fiyatlarımız genelde yüksek. Yaprak ve çiçek diye ikiye ayrılıyor. Yaprak ıhlamur çiçek ıhlamura göre biraz daha uygundur. Yaprak ıhlamur piyasada 2 bin ile 2 bin 500 lira arasında değişiyor. Çiçek ise 3 bin ile 3 bin 500 civarında satılıyor. Vatandaşlarımızın alternatif tıpta kullanmaları gereken, zencefil, ıhlamur, tarçın, kuşburnu, ada ve papatya çaylarını tüketmelerini tavsiye ediyorum" dedi.