Edilen bilgiye göre, Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Ufuk S. (36) yönetimindeki 16 BID 977 plakalı otomobil, cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 3 yayaya çarptı. Kaza sonucu 2 yaya yaralanmazken, Burak A.(30) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza da direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil cadde üzerindeki trafik levhalarına çarparak durabildi.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ