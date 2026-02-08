Edinilen bilgiye göre Sinanbey Mahallesi Çayır sokak üzerindeki evinde yemek yiyen Ali T.(61) bir anda rahatsızlanarak yere yığıldı. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından şahıs, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen şahıs hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şahsın cenazesi morga kaldırılırken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa adli tıp kurumu gönderileceği öğrenildi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ