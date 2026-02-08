Maçtan dakikalar

9. dakikada Hwang Ui-jo pasında Güven Yalçın, ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu'nun sağından meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

16. dakikada Ümit Akdağ’ın pasında topla buluşan Güven Yalçın, ceza sahası içi sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2

27. dakikada Olaitan'ın uzun kullandığı taç atışında ceza sahası içi sol tarafında Agbadou'nun kafayla indirdiği topa altıpasın gerisinden Cengiz Ünder'in vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde kalenin üzerinden dışarı çıktı.

29. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Hyeon-Gyu Oh, ceza sahası içine girip Ümit Akdağ’ın müdahalesiyle yerde kaldı. VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi.

32. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Orkun Kökçü’nün yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

45+3. dakikada sol taraftan Orkun Kökçü'nün yaptığı ortada savunmanın kafayla uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası içi sol tarafından önünde bulan Cerny'nin yaptığı vuruşta kaleci Victor meşin yuvarlağı kurtardı.

52. dakikada Olaitan’ın pasında Ndidi, ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Victor meşin yuvarlağı kurtardı.

54. dakikada Orkun Kökçü’nün kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi sol tarafından Agbadou’nun kafayla içeri çevirdiği topa ceza yayı gerisinden Hyeon-Gyu Oh’un röveşata vuruşunda üst direğe de çarpan top ağlara gitti. İlk olarak yan hakemin bayrak kaldırmasıyla pozisyon için ofsayt kararı verildi. Ardından VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Oğuzhan Çakır, golü verdi. 2-2

61. dakikada Orkun Kökçü’nün savunmanın arkasına attığı uzun pasta Cerny, topu kontrol edip penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Victor, meşin yuvarlağı çeldi.

71. dakikada sağ kanattan Cengiz Ünder’in yerden içeri çevirdiği topa altıpasın sağ tarafında Hyeon-Gyu Oh’un vuruşunda kaleci Victor meşin yuvarlağı kurtardı.

84. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Orkun Kökçü’nün kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Mehmet Emin Tuğral, Murat Temel

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı (Murillo dk. 77), Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Cerny (Mustafa Hekimoğlu dk. 78), Orkun Kökçü, Olaitan (Salih Uçan dk. 88), Cengiz Ünder (Rashica dk. 88), Hyeon-Gyu Oh

Yedekler: Emre Bilgin, Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Jota, Djalo, Yasin Özcan

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Janvier (Fatih Aksoy dk. 83), Ruan (Enes Keskin dk. 83), Hagi (Meschack dk. 62), Hwang Ui-jo (Efecan Karaca dk. 73), Güven Yalçın (Mounie dk. 62)

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, İzzet Çelik, Baran Moğultay, İbrahim Kaya, Viana

Teknik Direktör: Joao Pereira

Goller: Orkun Kökçü (dk. 32 pen.), Hyeon-Gyu Oh (dk. 54) (Beşiktaş), Güven Yalçın (dk. 9 ve 16) (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Cerny, Hyeon-Gyu Oh (Beşiktaş), Joao Pereira, Ertuğrul Taşkıran, Lima, Victor, Hadergjonaj (Corendon Alanyaspor)