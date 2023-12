Küba’nın en büyük şehri ve başkenti olan Havana, rengarenk evleri, eski Amerikan arabaları ve sıcak kanlı insanları ile Küba gezilmesi gereken ülkelerin en başında yer almaktadır. Her köşesinde farklı bir tarihin yansıdığı yerler,sanatçıların düşüncelerini özgürce duvarlara aktardığı ve yaşamayı seven insanların bulunduğu bir şehirdir. Tarihi boyunca çok fazla acı çeken Küba Che’nin önderliğinde yaptığı devrim sonucunda ülkeyi geliştirerek daha da güzelleştirmiştir.

Küba ismi ile La Habana şehrinde yaklaşık 3 milyon insan yaşamaktadır. Her ne kadar güvenilir bir ülke olarak bilinse de burası Dünyanın En Güvenilir Ülkelerinden biridir. Bunun nedeni ise hem yönetim biçimi hem de verilen cezaların oldukça ağır olmasıdır. Tropikal iklime sahip olan şehir tüm yıl ortalama sıcaklığı 20 derecedir. Hava sıcaklığından dolayı her mevsim gidilebilir diye düşünebilirsiniz.Ancak burada çok fazla kasırga olayları yaşanmaktadır.Bu yüzden Havan’ya gitmek için Ağustos ve Ekim ayları arasını tercih edebilirsiniz.

Havana Gezmeniz Gereken Yerler

Her yıl binlerce turist ağırlayan Havana’da gezilecek onlarca tarihi binalar,müzeler ve turistik yerler bulunsa de ziyaretçilerin çoğu Latin şarkıların çalındığı ve insanların rengarenk kıyafetleri ile dans ettiği sokakları tercih etmektedir. Bu sokaklarda bulunan binalarda hem mimarisi ile hemde renkleri ile birçok turisti çekmektedir. Sürekli bir eğlencenin ve huzurun hakim olduğu bu şehrin gezilecek 10 yerine yakından bakalım.

The Capitolio

Başkentte bulunan en dikkat çekici yapı olan The Capitolo, Amerika’da yer alan Başkanlık Binası ile neredeyse aynı şekilde inşa edilmiştir. Küba devrim öncesi meclis binası olarak kullanılan The Capitolio,1960’dan beri Bilim ve Teknoloji Bakanlığı için hizmet veriyor. 1920 yılında inşa edilen The Capitolio, inşasında 5000’ne yakın bir işçi çalıştırılması ve yapılması uzun yıllar sürmüştür. Tasarımında 55 basamaklı merdivenler ve granit kolonlar kullanıla bina 92 metre uzunluğu ile şehirde oldukça görkemli duruyor. Bina içerisinde Amerikan Başkanlarından olan Abraham Lincoln heykeli ve Japonya’da bulunan Buda Heykelin aynısı yer almaktadır. Girişinde bizi karşılayan ihtişamlı 25 karatlık bir elmas replikası karşılıyor. Bu elmasın gerçeği 1946 yılında çalınmıştır bu yüzden burada replikası sergilenmektedir. Şehrin merkezinde bulunduğu için ulaşım oldukça kolaydır.

La Malecon

Havana şehrinden Vedada bölgesine kadar uzanan sahil yolu ile La Malecon, herkesin sabahtan akşama kadar yürüyüş yapıp deniz manzarası eşliğinde sohbetler ettiği bir yerdir.Burayı popüler kılan bir diğer özellik ise Klasik Amerikan Araba turlarıdır.Buradan rengarenk üstü açık klasik arabalardan bir tanesine binerek sahil boyunca saçlarınız savrularak gün batımını ve rengarenk insanları izleyebilirsiniz. Buraya gidip katılmak isterseniz mutlaka gün batımına yakın bir zamanı tercih edin.

Plaza de San Francisco

Şehrin en etkileyici meydanları arasında yer alan Plaza de San Francisco, diğer meydanalra nazaran oldukça hareketli ve ilgi çekicidir. İglesia y Convento de San Francisco de Asís binası 1730 yılında inşa edilip meydanın en dikkat çeken yapısıdır. Tam önünde yer alan fiskiye de 1836 yılında eklenmiştir. Kendine has mozaikler ile süslenen binayı gezerken tarih gözünüzde canlanacaktır.

Devrim Müzesi – Museo de la Revolucion

Eski dönemlerde başkanlık binası olarak kullanılan bu yapı, Kübalı mimar Carlos Maruri ve Belçikalı mimar Paul Belau tarafından tasarlanıp 1920 yılına kadarda inşa edilmiştir. Devrim sonrasında ise bakanlar kurulu tarafından bir karar alınarak müzeye dönüştürülüp ziyaretçilere kapısını açmıştır.

Müze içerisinde İspanyollara karşı verilen 1895-1898 Bağımsızlık Savaşı ile ilgili sergiler,silahlar,işkence aletleri ve devrimden önceki başta olan kişinin altından olan bir çok eşyası bulunmaktadır.Müze içerisinin tasarımı ve dekorasyonu neoklasik tarzda en ünlü mücevher şirketlerinden biri olan Tiffany & Co yapmıştır. Her gün hizmet veren müze, 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.Ayrıca müze ücreti 5 Euro’dur.

Devrim Meydanı- Plaza de La Revolucion

Dünyanın en büyük 31. meydanı olan Devrim Meydanı,12 kilometrelik bir alanı kaplamaktadır. Havan’da ki adıyla Plaza de la Revolucion bu meydan tarihte bir çok eylem ve protestoların yapıldığı yerdir. Bu meydanda her yıl 1 Mayıs Kutlamaları yapılmaktadır. Meydanın simgesi olan Jose Marti Anıtı, 109 metre uzunluğundadır.

İsminden de anlaşılacağı üzere İspanyollar ile savaşa giren ve girdiği çatışmada hayatını kaybeden Jose Marti adına yapılmıştır ve anıt önünde 18 metre uzunluğunda heykeli yer almaktadır. Ayrıca bu meydanda İçişleri Bakanlığı binası üzerinde bulunan Che’nin demir siluetinide görebilirsiniz. Buraya gittiğiniz fotoğraf çekmeyi unutmayın.

Plaza de Armas

Havana’da gezilecek yerler arasında en huzur bulacağınız yer olan Plaza de Armas, şehrin ilk kurulduğu yıllardan beri bulunmaktadır. Önceki dönemlerde çoğunlukla askeri gösteriler için kullanılan Plaza de Armas, yemyeşil ağaçlarla dolu harika bir meydandır. Meydanın ortasında yer alan İspanyol kolonistlere karşı 1868 yılında savaş açan Carlos Manuel de Céspedes’in anıtı yer alıyor. Ayrıca Pazar günleri hariç her gün burada kitap standları kuruluyor.Çevresinde birçok kafe ve restoran bulunduran meydan çocuklarında gülüp oynadığı huzurlu bir yerdir.

El Morro Kalesi

Havana’ya tepeden bakabileceğiniz tarihi bir kale olan El Morro,1589-1610 yılları arasında denizden gelen saldırıları savunmak amacıyla yapılmıştır. Mimarisi ve içindeki mozaikler ile oldukça dikkat çeken bu kale içerisinde bir de Havan’da yapılan kazı sonuçlarında çıkan arkelojik kalıntıları sergileyen bir müze vardır.

Puro Fabrikası

Küba’nın en meşhur şeylerinden biriside purodur. Puro denilince akla ilk gelen yerlerden biri olan ülkede birçok puro üretilmektedir. Havana’da yer alan Real Fabrica de Tabacos Partagas puro fabrikası işçileri oldukça özenli çalışmaktadır. Her bir puro burada özenle yapılmaktadır.Puroların nasıl yapıldığını kimseye göstermemek için buraya kamera ile girişler yasaktır. Fabrika içerisinde ayrıca puro okuluda bulunmaktadır. Tütün yaprakların sarılmasını, işlenmesini ve kalite kontrol odalarını görebilirsiniz. Buradan oldukça kaliteli Küba purosuda satın alabilirsiniz.

Calejon De Hamel

Bu meydanda duvarlarda birçok sanatçının eserlerini görebilirsiniz. Ülkenin tarihini anlatan,sanatçılarının hayal dünyasını yansıttığı, Afrika sanatından,konservelerden yapılmış heykellere ve daha birçok sanat eseri burada yer almaktadır. Ayrıca eserlerin sahibi Salvador González’in atölyesini de görebilirsiniz.

Plaza de Catedral

Havana meydanında yer alan Plaza de Catedral’i gezilecek yerler arasında en güzel yerlerden biridir. 18. yüzyılın Küba Gotik mimarisinin en güzel yapılarından biri Plaza de Catedral yıl içerisinde binlerce ziyaretçiye kapılarını açmaktadır. Ayrıca Katedralin çevresinde harika kafeler bulunmaktadır.Bu kafelerden birine oturarak tarihi manzara karşısında güzel vakitler geçirebilirsiniz. Her tarafı ayrı bir tarih ve sanat eseri olan bu meydanı gezerken birçok ünlü yapılarda görmeniz mümkündür.

Havana Nerede ve Nasıl Gidilir ?

Meksika’nın körfez kıyında ve Küba’nın kuzeyinde kalan Havan şehri ülkenin başkentidir. Ulaşım olarak Havana’ya İstanbul Havalimanından veya Sabiha Gökçen havalimanından Jose Marti Havalimanına aktarmalı ya da direkt olarak giden uçuşlar ile gidebilirsiniz. Aktarmalı olan uçuşlar 13 saat sürmektedir.

Havana Konaklama

Ülkenin en renkli ve cazibeli yerlerinden olan Havana farklı bir seyahat deneyimi yada güzel bir tatil geçirmek istiyorsanız bu yer tamda sizlere göredir. Gezilecek ve görülmesi gereken çok yer olan Havana içerisinde herkese uygun lüks otellerden pansiyonlara kadar birçok konaklama tesisi bulunmaktadır. Sizler için Havana Otellerin en iyi yorum ve puan alanları sıraladık.Aşağıda yer alan otellerden sizlere uygun olanı seçip konaklayabilirsiniz.