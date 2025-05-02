TikTok’un Avrupa’daki genel merkezine ev sahipliği yapan İrlanda’nın ulusal veri koruma komisyonu, 2021 yılı eylül ayında başlatılan bir soruşturma çerçevesinde TikTok’a AB’nin gizlilik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 530 milyon euro ceza kesti. İrlanda Veri Koruma Komisyonu tarafından yürütülen soruşturma, TikTok’un Çin’e gerçekleştirdiği veri transferlerinin kullanıcıları casusluk riskiyle karşı karşıya bıraktığını ve AB’nin veri gizliliği kurallarını ihlal ettiğini ortaya koydu. Komisyon ayrıca kullanıcıların kişisel verilerinin nereye gönderildiği konusunda şeffaf davranmamakla suçladığı TikTok’a 6 ay içerisinde kurallara uyum sağlama talimatı verdi. TikTok’un Avrupa’daki genel merkezinin Dublin’de olması sebebiyle, Çinli şirketin AB genelindeki ana veri gizliliği düzenleyici kurumu konumunda olan komisyon, TikTok’un Avrupalı kullanıcılara ait kişisel verilerin Çin’deki yetkililerin erişimine açık olmadığını gösterme ve bu konuda garanti verme konusunda başarısız olduğunu açıkladı.

TikTok’tan itiraz

TikTok ise kararı kabul etmediğini ve itiraz etmeyi planladığını duyurdu. TikTok tarafından konuya ilişkin olarak yayınlanan bir açıklamada, kararın 2023 yılı mayıs ayında sona eren belirli bir döneme odaklandığını ve bu dönemin TikTok’un Avrupa’da üç veri merkezi inşasını içeren "Project Clover" isimli yerelleşme projesine başlamasından öncesine denk geldiği ifade edildi.

TikTok’un Avrupa Kamu Politikası ve Hükümet İlişkileri Başkanı Christine Grahn, "Project Clover, sektördeki en sıkı veri koruma tedbirlerinden bazılarını içeriyor ve bunlar, Avrupa’nın önde gelen siber güvenlik firmalarından biri olan NCC Group’un benzeri görülmemiş bağımsız denetimlerini de kapsıyor" ifadelerini kullandı. Grahn, "Alınan bu karar, kapsamlı veri güvenliği önlemlerini tam manasıyla dikkate almaktan uzaktır" dedi.

Grahn, TikTok’un Çinli yetkililerden hiçbir zaman Avrupalı kullanıcılarının verilerine dair bir talep almadığını ve bu verilerin asla paylaşılmadığını söyledi.

Dünya genelindeki kullanıcı sayısı 2 milyara yaklaşan TikTok, Çin merkezli ByteDance şirketine ait olması sebebiyle Avrupalı kullanıcıların verilerinin Çin’e gönderilme riskine karşı Avrupa Birliği tarafından sıkı denetimlere tabi tutuluyor. TikTok, İrlanda merkezli denetim kurumunun farklı incelemeleriyle de karşı karşıya bulunuyor. Kurum, TikTok’u soruşturma süresince Avrupa’daki kullanıcılara ait verilerin Çin’e ait sunucularda saklanmadığı konusunda yanlış bilgi vermekle suçluyor. İrlanda’daki denetim kurumu, 2023 yılında da şirketi ayrı bir çocuk gizliliği soruşturması kapsamında yüz milyonlarca euro tutarında para cezasına çarptırmıştı.