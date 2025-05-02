Uzmanlar Simav’da 6 büyüklüğünde bir depremin beklendiğini aktarırken, köylüler evlerini terk ederek geçici barınaklara sığındı.

İstanbul ve Kütahya'da meydana gelen şiddetli depremler vatandaşlarda korku ve paniğe yol açtı. Deprem uzmanları Simav'da 6 şiddetinde büyük bir deprem beklendiğini kaydetti.

Son olarak bugün saat 15.51'de meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem sonrası bazı evlerde çatlaklar oluşurken, köylüler evlerine girmekten çekinir hale geldi.

Yaklaşık bir haftadır süren sarsıntılar nedeniyle Yemişli köylüleri, ahşap malzemelerden, çadır bezlerinden ya da traktör römorklarının üzerini kapatarak kendilerine geçici barınaklar kurdu.

Köylüler, can güvenliklerinden endişe ettiklerini ifade ediyor.