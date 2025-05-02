Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bolu ve Karabük için de kuvvetli yağış uyarısı verildi. İşte bölge bölge, il il Meteoroloji'nin son hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son hava durumu tahmin raporu açıklandı. Buna göre, yarın Van, Hakkari, Bitlis, Batman, Siirt, Şırnak çevreleri ile Mardin'in doğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan Güneydoğu kesimlerde devam eden toz taşınımının, yarın Elazığ, Tunceli, Bingöl, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Van, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR

Toz taşınımı nedeniyle ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Ayrıca Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bolu ve Karabük'te görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların, gece saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği belirtiliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, güneyinin yer yer çok bulutlu bu akşam saatlerinde Bursa çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın bu akşam saatlerinde batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR 8°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 7°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 9°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 7°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 11°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 12°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 7°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Hatay dışında bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, iç kesimlerdeki yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ADANA 13°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 14°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerdeki yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor

BURDUR 8°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yarın beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor

HATAY 11°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Eskişehir dışında) bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra bölgenin güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli, yarın (Cumartesi) güney ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 4°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, bu akşam ve yarın (Cumartesi) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, bu akşam ve yarın (Cumartesi) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Bolu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 5°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 7°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 5°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu