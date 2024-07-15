Balıkesir’in Havran Belediyesi tarafından aşure hayrı yapıldı. Hayra vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Havran Belediyesi tarafından Camikebir Cami önünde yapılan hayra vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy kendisi tezgah başına geçerek vatandaşlara aşure ikram etti. Başkan Ersoy “Aşure; paylaşmanın, beraberliğin, kardeşliğin ve dayanışmanın simgesidir. Belediyemiz tarafından her yıl Muharrem Ayında geleneksel olarak düzenlediğimiz aşure hayrı Camikebir Camii önünde yapıldı. Yapılan aşure hayrımızın kabul olmasını dileriz.” dedi.