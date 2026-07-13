Edinilen bilgiye göre Akhisar Mahallesi 266. Sokak üzerinde seyir halinde olan sürücü Beyza D. yönetimindeki 16 JJF 08 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu taklalar atarak tarlaya uçtu. Ters duran otomobilde yaralanan sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: ÖZNUR ALKAN