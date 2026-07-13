Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesi ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik çalışma düzenledi.

Nilüfer'de bir iş yerinde yapılan kontrolde 6 yabancı uyruklu şahıs tespit edildi. Şahıslardan 4’ünün kimliksiz, 2’sinin ise Bursa’ya kayıtlı oturma iznine sahip olduğu belirlendi. Yabancı uyruklu kişilerin çalışma izinleri olmadan çalıştırıldığı tespit edilirken, organizatör konumundaki 2 şüpheli gözaltına alındı. Kimliksiz 4 şahıs ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Osmangazi ilçesinde ise 4 umuma açık iş yerinde gerçekleştirilen uygulamada ise 207 yabancı uyruklu şahıs sorgulandı. Yapılan denetimlerde 6 kimliksiz, 1 vize ihlali yapan ve 2 farklı ile kayıtlı oturma izni bulunan şahıs tespit edildi. Kimliksiz ve vize ihlali yapan kişiler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Ayrıca 19 yabancı uyruklu şahsı sigortasız çalıştırdığı belirlenen iş yerleri hakkında SGK denetmenlerince idari işlem uygulandı.