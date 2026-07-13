BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalara bağlı olarak kesintiler yaşanacak.

Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi’nde Özer Sokak, Erdinç Sokak ve çevresindeki cadde ve sokaklarda, 14-18 Temmuz tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

Mustafakemalpaşa ilçesinde ise Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahalleleri ile çevresindeki cadde ve sokaklarda aynı tarihlerde ve saatlerde kesintiler uygulanacak.

Yetkililer, olası su kesintilerine karşı vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.