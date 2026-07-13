Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnegöl Narkotik Büro Amirliği ekipleri, kırsal Karalar Mahallesi TOKİ 3. Etap Konutları mevkiinde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüpheliyi fiziki takibe alan ekipler, Ömer E. (28)'ye "dur" ihtarında bulundu. Ancak ihtara uymayan şüpheli, yaya olarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında yamaçlardan kaçmaya çalışan şüpheli, bir ağacın yanındaki çalılık alana saklanmasına rağmen polis ekipleri tarafından yakalandı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada yaklaşık 50 gram metanfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Ömer E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.