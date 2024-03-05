HAZIRLANIŞI: Pirinci haşlıyoruz ve süzüyoruz. Pirinci karıştırma kabına alıyoruz. Üzerine havucu rendeliyoruz. Taze soğanı, sarımsağı, maydanozu ve dereotunu ince ince doğruyoruz. Kaşar peynirini de rendeliyoruz. Yumurtaları kırıyoruz. Tuzunu ve karabiberini atıyoruz ve karıştırıyoruz. çorba kaşığı un ilave ediyoruz. Kızartma yağını da ocağa koyarak ısıtıyoruz. Mücver harcından kaşıkla parçalar alıyoruz ve yağda kızartıyoruz. Taze naneyi doğruyoruz. Bir kaseye yoğurdu döküyoruz. İçine taze naneyi katıyoruz ve çırpıyoruz. Servis tabağının ortasına kaseyle naneli yoğurdu koyuyoruz. Kenarlarına mücverleri de koyarak servis ediyoruz. HAVUÇLU PİRİNÇ MÜCVERİ 1 su b. pirinç 3 yumurta 2 havuç 2 dal taze sarımsak 4 dal taze soğan 1 tutam maydanoz 1 tutam dereotu 100 gr. kaşar peyniri ustasından un ölçüsü tuz karabiber KIZARTMAK İÇİN: sıvıyağ SOSU İÇİN: yoğurt taze nane

Kaynak: Haber merkezi