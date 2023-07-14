TÜİK'in verilerine göre Haziran ayı konut satış rakamları açıklandı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre satışların İnegöl’de yüzde 26 azaldığı görüldü. Aynı zaman da geçen aya göre de yüzde 11’e yakın satış rakamında düşüş gözlendi. Konuyla ilgili İnegöl Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Melih Uçaravcı açıklamalarda bulundu.

Başkan Uçaravcı açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

“Satış rakamları açıklandı piyasalarda son günlerde emlak sektöründe bir yavaşlama olduğunu hep beraber hissediyorduk. Geçen yıla oranla bu ay çok ciddi bir düşüşle karşı karşıyayız. 2022 yılının ilk 6 ayında 2244 daire satışı olmuştu bu yılın aynı döneminde ise 1809 satış gerçekleşti. Yani geçen yılla mukayese edildiğinde yüzde 20’ye yakın satış rakamlarında gerileme ile karşı karşıyayız. Bunun farklı nedenleri olsa da ilk ve en önemli nedeni geçen yıl ile bu yıl arasında fiyatlarda beklenmedik yükselişlerle karşı karşıya kalmamız. Yani vatandaş dolarla hesap ediyor, maliyetlerle hesap ediyor, yapılan hesaplar sonucunda cebine bakıyor ve konut ihtiyacını ertelemek zorunda kalıyor. İzahsız artışın önüne geçilemediği içinde ne yazık ki bu noktaya geliniyor. Geçen hafta yapmış olduğumuz açıklama da piyasalarda oluşan vadeli satışlardan dolayı fiyatların çok hızlı yükseldiğini ve bu gün çok ciddi anlamda fırsat satışlarıyla karşı karşıya kalındığını fiyatlarda az da olsa düşmeler olduğunu dile getirmiştik. Eğer piyasa finansman desteği alamaz ise fiyatlar geriye gelecektir diye düşünüyoruz. Daire satışlarında insanlar kar yapma amacıyla yatırım yapıyorlardı bu da ihtiyaç sahiplerinin alışveriş yapma şansını daraltıyordu. Öngörümüz önümüzde ki günlerde kar yapma amaçlı daire alışverişleri yavaşlayıp nihai tüketicilere daire satışları gerçekleşecek diye tahmin ediyoruz. Ayrıca piyasa da bulunan satıcılara bu dönemde çok daha dikkatli hareket etmeleri gerektiğini piyasanın reel rakamlarından olduğunda satışlar olduğunu ama o şu rakama satmış bu rakama almış gibi kulaktan duyma rakamların gerçekleri yansıtmadığını dile getirmek istiyorum. Şehrimizde yaz döneminin gelmesi ve düğün sezonun açılmasıyla birlikte konut ihtiyacının çok yükseldiğini fakat maddi imkansızlıklardan satış rakamlarının düşük olduğunu ilerleyen zamanlarda bu ihtiyaç ortadan kalkınca fiyatlarında çok hızlı geri gelebileceğini düşündüğümüzü belirtmek isterim.” dedi.

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