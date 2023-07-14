Bursa'nın sahil kenti kimliğini güçlendirmek ve sahil kalitesini yükseltmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl İznik İnciraltı Halk Plajı'na kazandırdığı Mavi Bayrak'ın ardından bu yıl da İnciraltı Plajı ve Karacabey'in Kurşunlu Halk Plajı'na Mavi Bayrak elde etti. Karacabey Kurşunlu Halk Plajı'nda düzenlenen törenle Mavi Bayrak göndere çekildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya, Gemlik ve Karacabey sınırlarında 115 kilometre deniz kıyısı ile İznik ve Uluabat'taki 162 kilometre göl kıyısında önemli düzenleme çalışmaları gerçekleştirerek Bursa'nın sahil potansiyelini artırmaktadır. Yaz sezonu için 24 halk plajında 29 idari personel, 135 temizlik personeli ve 30 araçlık bir filo ile 30 hektarlık sert zemin ve 76 hektarlık kumluk alanın temizlik çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi, kalite standartlarını yükselterek bu yıl da çifte Mavi Bayrak kazanmıştır.

Geçen yıl İznik İnciraltı Halk Plajı'nda Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'ndan Mavi Bayrak alan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl İnciraltı Plajı için tekrar Mavi Bayrak almaya hak kazanmıştır. Aynı şekilde Karacabey Kurşunlu Halk Plajı'nda da 33 farklı kriteri yerine getirerek Mavi Bayrak elde eden belediye, böylece mavi bayrak sayısını ikiye çıkarmıştır. Bu başarı, Bursa'nın sahil kalitesindeki iyileştirmelerin bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.

Törenin yapıldığı Karacabey Kurşunlu Halk Plajı'nda konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Mersin, Bursa'nın turizm imkanlarını koruma ve geliştirme konusunda yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirtmiştir. Halk plajlarında temizlik, imkanlar ve güvenlik gibi unsurları geliştirerek her yıl kalite standartlarını artırdıklarını ifade eden Mersin, sahil şeridindeki Mavi Bayrak sayısını artırmayı hedeflediklerini söylemiştir.

TÜRÇEV Mavi Bayrak Ulusal Koordinatörü Almıla Kından Cebbari ise Mavi Bayrak'ın dünyada halk nezdinde en tanınan ve bilinen eko etiketi olduğunu vurgulayarak, plajların Mavi Bayrak alabilmesi için yüzme suyu kalitesinin AB standartlarında mükemmel seviyede olması gerektiğini belirtmiştir. Mavi Bayrak sayesinde plajlardaki gelişimi net bir şekilde gözlemleyen ziyaretçilerin, Bursa'nın sahil kalitesindeki farkı hissedeceklerini söylemiştir.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da Karacabey'in turistik değerlerine yaptıkları yatırımları vurgulayarak, Kurşunlu Halk Plajı'na kazandırılan Mavi Bayrak ile çalışmalarının taçlandığını ifade etmiştir. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve ekibine destekleri için teşekkür eden Özkan, Bursa'da İznik plajından sonra ikinci Mavi Bayrağı Karacabey'e kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirtmiştir.

Denizden getirilen Mavi Bayrak'ın alkışlar eşliğinde göndere çekilmesiyle tören sona ermiştir.