Açılışa Belediye Başkan Vekili Hasan AYDIN, AK Parti İlçe Başkan Vekili Ayhan GÜLEÇ, Saadet Partisi Belediye Meclis Üyesi Fikret BAYRAM, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyesi Hikmet SALLI, İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği Başkanı Müfide KARADUMAN, İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Sergi açılış töreninde bir konuşma yapan Ressam Neslihan ÜSTÜNLER, bu süreçte kendisine en büyük desteği veren ailesine ve açılışa katılan herkese teşekkür etti.

Belediye Başkan Vekili Hasan AYDIN konuşmasında, Kent Müzesinin 2009 yılından bu yana hizmet verdiğini, bugün de Ressam Neslihan ÜSTÜNLER'in 75 adet yağlı boya eserinin sergilenmeye başlanacağını ve bu eserlerde Rumeli motiflerinin görülebileceğini söyledi.

Sergi açılışı kurdela kesimiyle yapıldı. Ressam Neslihan ÜSTÜNLER, katılımcılara yapmış olduğu yağlı boya resimlerini tek tek tanıttı.

Sergi 30 Nisan-12 Mayıs 2024 tarihleri arasında sergilenmeye devam edecek.

Kaynak: BÜLTEN