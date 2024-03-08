Bursa’nın Karacabey ilçesi İmralı Adası açıklarında batan Batuhan A. isimli kuru yük gemisinin kaptanı ve sahibi olan Murat Altıntaş, toprağa verildi.

Bursa’nın Karacabey ilçesi İmralı Adası açıklarında batan Batuhan A. isimli geminin kayıp 4 mürettebatını arama çalışmaları sırasında geçtiğimiz pazar günü deniz yüzeyinde bir ceset bulunmuş ve bu kişinin kimliği adli tıp tarafından tespit edilmişti. Bulunan cesedin Batuhan A. isimli geminin kaptanı ve sahibi olan Murat Altıntaş’a ait olduğu belirlenmişti.

Murat Altıntaş’ın cenazesi bugün Marmara Adası’na bağlı, Gündoğdu kırsal mahallesinde, ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Altıntaş’ın cenazesine ailesi ve çok sayıda yakını katıldı. Altıntaş, gözyaşları arasında toprağa verildi.