Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri binasının temeli törenle atıldı.

Alpullu beldesinde Sağlık Bakanlığı tarafından yaptırılacak, 3 hekimli Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu binasının temel atma töreni, protokolün katılımlarıyla dualar eşliğinde gerçekleşti

Törene, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, AK Parti Kırklareli Milletvekilli Ahmet Gökhan Sarıçam, Alpullu Belediye Başkanı Erhan Ceylan, İl Müftüsü Yusuf Eviş ve diğer davetliler katıldı.

Vali Ekici, Alpullu beldesi Şeker Mahallesinde 2 bin 25 metrekare alan üzerine inşa edilecek Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Servis İstasyonuyla belde sakinlerinin sağlık ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde karşılayacağını, modern ve yepyeni bir sağlık tesisine kavuşmuş olacağını ifade etti.