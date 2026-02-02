

Bursa'da dün akşam vefat eden 2 çocuk annesi Müberra Arvas (37), sevenlerini derin üzüntüye boğdu. Edebali Cami'nde cenaze namazına Arvas ailesinin yakınları, sevenleri ve İhlas Holding çalışanları katıldı.

Eşi Abdurrahman Arvas ve yakınları taziyeleri kabul ederken, babası Emekli Müftü Said Emin Arvas gözyaşlarını tutamadı. Cenaze namazı öncesinde konuşan baba Arvas, "Ben çok kez cenaze namazı kıldırdım. Ama bir babanın evladı için taziyede bulunması, kolay bir görev değil. Ben böylesine saliha bir evladın babası olmaktan iftihar ettim. Onunla her zaman gurur duydum. Hayatı boyunca tanıyan bilen herkes şahit ki hiç bir kusuru olmamıştır. Son 5 yıldır elim bir hastalığı vardı. Ama o yine hamdolsun teslimiyetini bozmadı. Ben dün Bağdat'a gitmiştim. Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin huzurunda kızım için dua ettim. Benim kızımın ahvalini arz ettiğim anda, Rabbim emanetini almış. Onu sonra öğrendim. Mekanı cennet olsun. İnşallah bu mübarek günde beratını alarak gitti. Herkes hakkını helal etsin" dedi.



Amcası Emekli Müftü Faruk Arvas'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Müberra Arvas Hamitler Kabristanlığına defnedildi.