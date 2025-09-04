Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - “Askıda Kırtasiye” adıyla başlatılan proje, 81 ilde yetim ve ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteği ulaştırmayı hedefliyor.

Ankara’da start verilen projenin kısa sürede on binlerce çocuğa ulaşması planlanıyor.

Projeyle ilgili açıklama yapan hayırsever polis memuru Mustafa Şahin, amaçlarının ülkenin en ücra köşesinde dahi eğitim yolculuğuna katkı sunmak olduğunu belirterek, “Şehir fark etmeksizin tüm çocuklara ulaşmak istiyoruz. Özellikle okul döneminin başlamasıyla birlikte hayırseverlerimizin de desteğiyle bu projeyi hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz.” dedi.

Toplumun her kesiminden büyük takdir gören Mustafa Şahin, “Askıda Kırtasiye” projesiyle yalnızca çocukların eğitim hayatına destek olmakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye’nin eğitim seferberliğine de önemli bir katkı sunuyor.