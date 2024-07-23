Balıkesir’in bir dönem sosyal ve kültürel hayatında etkili isimlerden olan, Yırcalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı’nın annesi, merhum iş adamı ve politikacı Sırrı Yırcalı’nın eşi Müşerref Yırcalı son yolculuğuna uğurlandı. Hayırseverliğiyle tanınan Müşerref Yırcalı 102 yaşındaydı.

Yırcalı Ailesi’nin anneleri Müşerref Yırcalı, hayatını kaybetti. Yırcalı’nın cenazesi bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı ile Başçeşme Mezarlığı’nda bulunan aile kabristanına defnedildi. Cenazede Müşerref Yırcalı’nın oğlu Rona Yırcalı, torunları Sırrı ve Sinan Yırcalı taziyeleri kabul etti. Cami bahçesinde taziyelerini sunmak isteyen Balıkesirliler uzun kuyruk oluşturdu. Müşerref Yırcalı’nın cenazesine 102 adet çelenk gönderildi. Cenazeye Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Vali Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Jandarma Komutanı Nurettin Alkan, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu başkanları, siyaset ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

Balıkesir’de 1922 yılında dünyaya gelen Müşerref Yırcalı, Balıkesir’in ilk un sanayicisi ve İsviçre Buhler makinelerini Türkiye’ye ilk getiren kişi Muharrem Hasbi Koray’ın kızıdır.

Hayırsever kimliği ile öne çıkan Müşerref Yırcalı, Balıkesir’e 1968 senesinde kendi adını taşıyan çocuk yuvası yaptırmıştı. Yuvada barındırılan kimsesiz çocukların ihtiyaçları da Müşerref hanım tarafından karşılanıyordu.