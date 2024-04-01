Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Eylül 2023’te açıkladığımız Orta Vadeli Programı’mızı (OVP) güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Mehmet Şimşek, X hesabından yaptığı paylaşımda 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi sonuçlarının Türkiye için hayırlı olmasını dileyerek, "Eylül 2023’te açıkladığımız Orta Vadeli Programı’mızı (OVP) güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız. OVP’de açıklanan takvime uygun olarak hayata geçireceğimiz yapısal reformlar ile ekonomide dönüşümü gerçekleştirerek verimlilik ve rekabet gücü artışı sağlayacağız. Böylece sürdürülebilir büyüme amacımıza ulaşarak sağlayacağımız kalıcı refah artışı toplumun tüm kesimlerince paylaşılacaktır. Başarıya giden yol azim, kararlılık ve sabır ister. Azimliyiz, kararlıyız, başaracağız" ifadelerini kullandı.