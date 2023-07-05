İnegöl'de genç, çalınan motosikletini arkadaşlarından kurduğu ekiple, dedektif gibi iz sürerek buldu.

Olay Kurban Bayramının 1. Günü Yeni mahallede bir evin bahçesinde meydana geldi. Furkan G.'ye ait motosiklet, evinin önünden çalındı. Olayın ardından harekete geçen genç, arkadaşlarının desteği ile hırsızın peşine düştüler. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen gençler, şüpheliyi tespit ettiler. Takip sonucu Fatih Mahallesi Cemre sokakta bir evin bahçesine girdiğini fark eden gençler, polise haber verdiler. Olay yerine gelen polis ekipleri çalınan motosikleti buldular. Parçalanmak üzere bulunan motosiklet sahibine teslim edilirken, polis ekipleri şüpheliyi arıyor.

Fahrettin Eniş