Zonguldak Milli Eğitim Müdürlüğü ve Zonguldak Belediyesi ortaklığıyla hayata geçirilen Mustafa Yılmaz Gömülü Sistem Teknolojileri Uygulama Merkezi’nde çalışmalarını yürüten ekip, aylar süren yoğun emeklerinin karşılığını aldı.

Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Bilim ve Sanat Merkezi ve Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan 6 kişilik takım, özgün araç kategorisinde başvuran 502 takım arasından sıyrılarak 28 finalist arasına girmeyi başardı. Öğrenciler aynı zamanda teknik kontrolü geçebilen tek lise takımı unvanını elde etti.

Yarışmaya saatler kala gelen krizi dayanışmayla atlattılar

Yarışmadan hemen önceki gece, takımın kendi yazdıkları özel algoritmalarla yönlendirilen otonom aracının arka direksiyon sisteminde büyük bir arıza meydana geldi ve direksiyon kırıldı. Bu büyük kriz anında pes etmeyen öğrenciler, Zonguldak’taki danışman öğretmenleriyle iletişime geçerek acil yedek parça talep etti. Teknik kontrole sadece 3 saat kala, takımın mekanik ekibi yoğun bir çaba sergileyerek yeni parçayı araca başarıyla monte etti. Ekibin kriz anındaki bu inanılmaz işbirliği ve azmi, yarışma hakemlerinin büyük takdirini topladı ve takıma "En İyi Takım Ruhu" ödülünü getirdi.

"Biz çalışırken diğer öğrenciler tatildeydi"

Araçlarında bir lidar, üç kamera ve GPS donanımı bulunduğunu belirten takım üyelerinden Meslek Lisesi öğrencisi Muhammet Okbi, elde ettikleri başarının arkasındaki zorlu süreci şu sözlerle anlattı:

"Bu başarı bir kişinin değil, bir takımın başarısıdır. Yaşıtlarımız yaz tatilini dinlenerek geçirirken, biz atölyede çalıştık. Yarışmaya gitmeden önceki gece bile sabahlamıştık. Başarı ancak böylesine sıkı bir çalışmayla geliyor."

Takımın sadece sahadaki 6 kişiden ibaret olmadığını da vurgulayan Okbi, "Arka planda mekanik, yazılım, elektronik ve sosyal medya gibi alanlarda bize destek veren, buraya gelemeyen gizli kahraman arkadaşlarımız var" diyerek Zonguldak Belediyesi, BİLSEM ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Lise öğrencilerinin bu tür büyük platformlarda kendilerini göstermelerinin son derece ilham verici olduğunu belirten gençler, üniversite takımlarıyla rekabet etmenin kendilerine parlak bir gelecek için büyük bir motivasyon sağladığını da sözlerine ekledi.