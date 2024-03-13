Hct Düşüklüğü ve Hct Yükseliği Ne Anlama Gelir

Yetişkin ve sağlıklı erkeklerde normal olan hct değerleri : %40 - %54 arasında değişiklik göstermektedir.

Yetişkin ve sağlıklı kadınlarda normal olan hct değerleri : %37 - %47 arasında değişiklik göstermektedir.

Hct düşüklüğü nedir?

Hematokrit yanı sıra kırmızı kan hücreleri ile hemoglobin de düşük çıkabilir bunların düşük çıkmasına "Kansızlık" adı verilir. Vücudumuzda bulunan kırmızı kan hücreleri vücudumuza yetersiz oksijen sağlayamadığından şahıs kendini oldukça bitkin ve yorgun hisseder örneğin su almak için bile kalkacak hal, yoktur ufacık bir fiziksel aktivite bile şahsı yorgun düşürmeye başlar. Akut ve kronik hastalıklardan kaynaklanan kanamalardan hematokrit testi düşük çıkmaktadır bunun nedeni kanamalar olduğu için kırmızı kan hücrelerinde eksilmeler meydana gelmesidir.

Hct düşüklüğü nedir sorusuna en güzel yanıt vücutta bulunan Demir veya B12 ile folik asit eksiklikleridir cevabı verilebilir.

Hct düşüklüğünün nedenleri ve belirtileri

Dalak Büyümesi

Baş Dönmesi

Bayılma

Ağız da kuruluk

Saç dökülmesi

Dehidrasyon (Vücudun susuzluk çekmesi)

Güçsüzlük

İdrara çıkamama

Soluk Beniz

Baş Ağrısı

Nefes Darlığı

hct düşüklüğünün belirtileri olarak en önemli belirti Halsizliktir yukarıda da bahsedildiği gibi şahıs kansız ile halsiz kalmaktadır.

Hct düşüklüğünün tedavisi ?

İlk olarak yapmanız gereken Dahiliye yani İç hastalıkları bölümünden randevu alarak doktorunuza tüm şikayetlerinizi belirtmeniz.

hct düşüklüğünün tedavisi En önemli faktör olan Doğru Beslenme dikkat edilmelidir. Çünkü en çok rastlanılan neden beslenmeye dayandırılıyor doktorunuz size demir içeren ilaçlar önerecek ve reçetenize de yazacaktır. Peki demir ihtiyacımızı hap ile değil de doğal olarak nasıl karşılayabiliriz. En çok demir bulunan yiyeceklerin en başında Dana eti, süt ürünleri, balık, yumurta ve yeşil sebzeler ile demir ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

Hct düşüklüğünüz normalin çok altındaysa eğer B12 ve Folik asitlere bağlı ise ilaç kullanmanız gerekebilir. Peki, bunları yükseltmenin doğal yolu yok mu? Tabi ki de var B12 ve Folik asit değerlerini içeren besinlerin başında Mercimek geliyor sadece B12 ve Folik asit içermeyen Mercimek ayrıca bol miktarlarda Demir içermektedir. Bir diğer önerimiz ise Domates suyu bol miktarda içerdiği Folik asit ile günlük tüketimi karşılamaktadır. Aynı şekilde Yumurta ve yeşil sebzeler Folik asit ve B12 değerlerinde yükselmeye yardımcı olmaktadır.

Hct düşüklüklerini tedavi etmeye yardımcı olan en önemli faktörü olan Egzersizdir. Hematokrit düşüklüğü olan bir şahıs egzersiz ile vücutta bulunan alyuvar üretimlerini tetikleyip kanın dolaşımını daha çok rahatlatmaktadır günde 30 dakika fazla aktif olmayacak şekilde orta tempolu egzersizler yapılmalıdır.

Hematokrit düşüklüğünde en son başvurulacak tedavi yöntemi ise Kan naklidir bu aşama en çok ilerlemiş olan kırmızı kan hücrelerinin aşırı düşmesi ile kan nakli yapılmaktadır.

Hct yüksekliği nedir?

Hct değerlerinin yüksek olmasının nedenlerinden en başta susuzluk gelmektedir. Susuzluk kanda bulunan sıvı azalacağından diğer bölümler ve hücreler göreceli olarak yükselme gösterir. Kaybedilen sıvı yeterli miktarda alındığında Hematokrit değeri normal değerlerine döner.

Hematokrit değeri bazı hastalıklara bağlı olarak da yüksek değerlerde yer alabilir örneğin "Polistemia Vera" adlı hastalık Hematokrit değerinin yükselmesine neden olabilir çünkü bu hastalık ile kırmızı kan hücrelerinin miktarları artmıştır.

Hematokrit yükselmesinde rol oynayan diğer faktör ise Akciğerlerdir. Akciğerlerde yetersiz oranda oksijen göndermesi ile kemiklerde bulunan ilikler kırmızı kan hücrelerini daha fazla üretip oksijen açığını kapatmaya çalışmaktadır bu da Hct yüksekliğine yol açmaktadır.

Hematokrit yüksekliğinin nedenlerinden birisi de böbrekte bulunan tümörlerdir bu tümörler normalden fazla olacak şekilde eritropoetin üretmektedir ve bu madde ile Hematokrit seviyesi yükselmektedir.

Sigara Hematokrit yükselmesinde büyük rol oynamaktadır. Sigara sadece Hct yükseltmediği gibi vücudumuza çok zararı olur bu yüzden bırakmanızı öneririz.

en çok coğrafi bakımdan yüksek yerlerde yaşayan bireylerde görülür.

Hct yüksekliği belirtileri

Eklemde ve kaslarda ağrı

Baş ağrısı

Yorgunluk

Ciltte Kaşıntı

Dışkıda Kan

Morarma

Karın ağrısı

hct yüksekliği belirtileri olarak Halsizlik verilebilecek en güzel örnektir aynı şekilde düşüklüğünde de aynı sorun ile karşılaşılmaktadır.

Hct yüksekliği tedavisi

Hct yüksekliğini normal değerlere indirebilmek için dikkat etmemiz gereken hususlardan birisi olan Demir içeren yiyeceklerdir. Demir içeren yiyecekleri azaltmanız hct değerlerinde normale dönmesine yardımcı olacaktır. Demir içeren yiyeceklere örnek olarak Et, Balık, Midye, Yumurta ve yeşil sebze tüketimi azaltılmalıdır.

Hct değerlerini normal seviyelere çekmenin yolu Kafeinli içecekleri tüketmemekten geçer. Kafeinli içeceklere örnek olarak Kahve, Koyu çay, Alkol, Çikolata, Kola olarak devam etmektedir. Kafeinli içecekler vücudumuzu çok susuz bırakmaktadır bu yüzden günde en az 8 bardak su içmenizi öneririz.

Vücutta bulunan alyuvarların harekete geçmesine yardımcı olarak Hct yüksekliği tedavi edilmektedir. Alyuvarları harekete geçiren Greyfurt'un içinde bulunan ve greyfurta acı tadı veren naringin maddesidir.

hct yüksekliği tedavisi olarak yapabileceğiniz en iyi işlem Kan bağışı yapmanızdır Kan bağışı kanınızda bulunan alyuvar yoğunluğu azalır, rahatlar ve yenilenmesine yardımcı olur.

Hct yüksekliğini tedavi etmek için Kanı sulandırmanız gerekir bunun için günde 1 tane Aspirin içmeniz bu ihtiyacı karşılayacaktır.

Hct yüksekliği olan şahıslar denize yakın yerlerde ikamet etmeniz sizin açınızdan daha iyi olacaktır.