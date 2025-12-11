Yanlış hesaba ödeme yaptığı söylenerek dolandırılan üniversite öğrencisi, "Bildiğiniz ve güvendiğiniz yerlerden alışveriş yapın, onun dışında sosyal medyalardan alışveriş yapmayın" dedi.

Hatay’ın Antakya ilçesinde yaşayan Mustafa Kemal Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki İlayda Yavuz, hediye olarak ailesine ve arkadaşına ceket almak istedi. Yavuz, sosyal medyada gezinirken bir sayfada gördüğü "3 al 2 öde" kampanyasındaki ceketi görüp beğendi. Beğendiği ceketleri almak için satıcıyla iletişim kuran Yavuz, kendisine kargonun hazırlandığının söylenmesi üzerine ceketlerin ücreti olarak 2 bin TL’yi kendisine gönderilen IBAN numarasına yatırdı. Yavuz’un gönderdiği 2 bin TL hesaba geçmesine rağmen dolandırıcı, ‘Parayı bireysel hesaba değil, ticari hesaba atman gerekiyor’ diyerek tekrardan 2 bin TL para göndermesini istedi. Para atmama konusunda ısrar eden ve ceketlerini isteyen Yavuz, sözde satıcının mesajlara cevap vermemesi üzerine dolandırıldığını fark etti.

"Ne yüksek takipçili sayfalara ne de fenomenlere güvenmeyin, bildiğiniz ve güvendiğiniz yerlerden alışveriş yapın"

Ailesine hediye olarak ceket almak isterken internet alışverişi sırasında dolandırılan İlayda Yavuz, "Ben Hatay’da Mustafa Kemal Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisiyim. Sadece bir ceket almak istemiştim, iyi niyetimin bu kadar suiistimal edileceğini düşünmemiştim. Sosyal medyada gezinirken bir giyim reklamı gördüm. Giyim reklamında ’3 ceket al 2 öde’ kampanyasının olduğu paylaşımı gördüm. Mesaj yoluyla onlarla iletişime geçtim. Mesaj attıktan sonra geri dönüş yaptılar. Kargoyu göndermek için benim bilgilerimi istediler. Önce kargoyu gönderip, ödemeyi sonra yaparsınız dediler. Ben bilgilerimi verdim. Kargoma dair her şeyi hazırladılar. ’Sabah kargoya veririz ve sizde ödemeyi yaparsınız’ dediler. Ben de inandım ve 2 bin TL ödeme yaptım. Ödeme karşı tarafa düştüğü esnada bana mesaja atıp, ’Bireysel hesaba değil, ticari hesaba atmalısınız’ dedi. Bu yüzden benden tekrardan 2 bin TL atmamı istediler. Ben de onlara ‘Siz bana geri parayı gönderin, ben de size tekrardan ticari olarak göndereyim’ dedim. Onlar bana, ‘Bu şekilde fatura kesemeyiz. Siz bize 2 bin TL’yi gönderin’ dedikleri anda dolandırıldığımı anladım. Onları aradığımda cevap vermediler. Onlara dava edeceğimi söylediğimde mesaja cevap vermediler. Hiç kimseye güvenmeyin. Ne yüksek takipçili sayfalara ne de fenomenlere güvenmeyin. Bildiğiniz ve güvendiğiniz yerlerden alışveriş yapın. Onun dışında sosyal medyalardan alışveriş yapmayın. Arkadaşıma ve aileme hediye almak istiyordum. Ben öğrenci olduğum için böyle bir kampanya görünce hediye alma niyetim vardı ama suiistimal ettiler" ifadelerini kullandı.