Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hediyelik eşya mağazasında çıkan yangın, mağazanın içinde bulunan havai fişeklerin patlamasına neden oldu. Yangın, 8 Eylül 2024 sabahı saat 02.00 sıralarında Santral Garaj Mahallesi'nde meydana geldi.

Yangının klimadan çıktığı ve kısa sürede büyüyerek üst katta bulunan havai fişeklerin olduğu bölgeye sıçradığı belirtildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlerle mücadele ederken, iş yerinin hemen yanında bulunan oteldeki müşteriler tahliye edildi. Yangın, ekiplerin yarım saatlik yoğun çabası sonucunda kontrol altına alındı. Mağaza ise kullanılamaz hale geldi. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.