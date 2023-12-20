Adına şarkı bestelenen Heidelberg, Almanya’da olan küçük bir şehirdir. Yılda otalama olarak 3,5 milyon turisti ağırlamaktadır. Erasmus kapsamında en çok tercih edilen küçük şehre yapılan beste Kalbim Heidelberg’de kaldı şeklindedir. Heidelberg şehri Ren ve Neckar nehirleri arasındaki vadidedir. Şehir konum olarak Almanya’nın güneybatı kesiminde bulunmaktadır.

Heidelberg Gezilecek Yerler Listesi

Şehir Almanya’nın en romantik şehri olarak tanımlanılmaktadır. Şehir 2. Dünya savaşı sırasında bombalanmayan tek şehirdir. Bunun farklı nedenleri bulunmaktadır. Herhangi bir zarar görmemsinden dolayı orijinalliğini kaybetmeyen bir Ortaçağ şehri olarak muhteşem bir atmosfer bulundurmaktadır. Resmi dil olarak Almanca olmasına rağmen İngilizce’ de rahat iletişim kurmanıza yardımcı olacaktır. Burası Schengen vizesi ile gezilme imkanı sunulmaktadır. Şehir ılımlı iklim yapısının olmasından dolayı her mevsim gezilme imkanı sunmaktadır. Avrupa’nın en eski üniversitesi yine burada Heidelberg Üniversitesi olarak bulunmaktadır.

1. Heiliggeistkirche ( Kutsal Ruh Kilisesi)

Heidelberg’in en ünlü kilisesi Heiliggeistkirche kilisesidir. Kilise Altstadt bölgesinin merkezinde bulunmaktadır. Kilise 15. Yy inşa edilmiştir ve hala güvenli bir şekilde korunmaktadır. Kilise aynı zamanda Heidelberg’ in en büyük ve eski kütüphanesi olan Bibliotheka Palatina’ yı da içerisinde bulundurmaktadır.

2. Filozoflar Yolu

Bu yol önceden filozoflar ve eğitimcilerin yürüyüşlerini yaptıkları yoldur. Alman düşünürlerin yürüyüşlerini yaptıkları yolda ağaçların arasından geçtikten sonra şehrin manzarasını karşınızda bulabilirsiniz. Filozoflar gibi kendinizi hissetmek istiyorsanız bu yolu tercih etmelisiniz. Filozoflar Yolu’ na gidebilmek için Kral Theodar köprüsünü geçtikten sonra karşınıza çıkacaktır.

3. Heidelberg Hayvanat Bahçesi

102 hektarlık bir alana sahip olan Zoo Heidelberg, 20 Kasım 1934 yılında açılmıştır. Hayvanat bahçesinin içerisinde 250 türden 1.100 hayvan bulunmaktadır. Hayvanat bahçesi içerinde fil, maymun, aslan, denizaslanı gibi birçok hayvanı görmek mümkün olmaktadır. Girişler ücretli bir şekilde yapılmaktadır.

4. Öğrenci Hapishanesi

Heidelberg Üniversitesinde okurken suç işleyen öğrencilerin 3gün ile 1 ay arasında ceza olarak tutuldukları yerdir. Buraya girmek için olması gereken suçlara baktığımız zaman içki içmek, kopya çekmek, kavga etmek ve buna benzer suçları görebiliriz. Hapishanede kalan öğrenciler duvarları yazı, resim ve sözlerle donatmışlardır. O dönemlerde bu hapishaneye girebilmek için üniversite öğrencileri bilerek suç işlemişlerdir. Bu Öğrenci Üniversitesi günümüzde müze olarak kullanılmaktadır.

5.Thingstatte

İkinci Dünya Savaşı sırasında propagandaların yapıldığı yerdir. 1930 da yapılan Heidelberg’ in tepesinde bulunan Açıkhava tiyatrosudur. İkici Dünya savaşsı sırasında propaganda amaçlı olarak 400 tane yerin yapılması düşünülmüştür. Ancak sadece 40 tanesini yapabilmişlerdir. Bunlardan doğallığını koruyanlardan bir tanesi de Thingstatte’ dir. Epenin en yüksek noktasında bulunan amfi tiyatro turistler için yoğun ziyarette bulunulan tarihi bir yerdir.

6. Heidelberg Schloss

15.yy Alman mimarisini yansıtan en muhteşem örneklerden kabul edilmektedir. Heidelberg Kalesi 17. Yy’ da Fransızlar tarından yıkılmasından dolayı harabe olarak kalmıştır. 80 metre yükseklikte buluna kale Almanya’nın en güzel harabesi olarak anılmaktadır. Kale Eski Şehir manzarasına sahiptir. Rönasans ve Gotik mimarının özelliklerini taşımaktadır. Kalede tiyatro gösterileri festivaller ve konserler aktif olarak düzenlemektedir. Almanya’nın harabe kalesini görmek için giriş ücreti bulunmaktadır. Bu ücret tam ve indirimli ücret tarifesi olarak bulunmaktadır. Harabe kaleyi ziyaret edebilmek için saat 08:00- 18:00 arasında gitmeniz gerekmektedir. Kaleyi ziyaret edebilmek için tam bilet ücreti 7 Euro, indirimli ücretide 4 Euro’dur.

7. Jesuitenkirche

İsa Tarikatı tarafından 1712 yılında Barok mimari tarzında yaptırılmıştır. Jesuitenkirche Kilisesi Altstadt bölgesinde bulunmaktadır. Kiliseye 1860 yılında Neo Borak tarzında ek bir kule daha eklenmiştir. Burayı gezmek için herhangi bir saat ya da giriş ücreti bulunmamaktadır.

8.Kurpfalzisches Museum

Charles de Graimberg tarafından kurulmuştur. Kurpfalzisches Museum’un kuruluş tarihi 1870’li yıllardır. Müzede 6 adet farklı koleksiyon sergilenmektedir. Bunlar Arkeoloji, Uygulamalı Sanatlar, Heykel, Grafik tasarımları, Heykel ve Şehir tarihidir. Müzeyi gezebilmek için belirli saat ve günler bulunmaktadır. Müze pazartesi günleri kapalıdır. Müzenin açılış saati 10:00, kapanış saati ise 18:00’ dır. Müzeyi gezebilmek için 3 Euro gibi bir ücret ödenilmesi gerekmektedir.

9.Deutsches Apotheken Museum

Müze turlar haricinde kapalıdır. 18.yy ve 19.yy olan eczacılık tarihine Deutsches Apotheken Museum Heidelberg Kalesi’nde bulunmaktadır. Müzede el yazmaları, eski eczacılık kitapları, eskiden kullanılan aletler ve eczacıların eski dönemlerde kullandıkları ilaçlar bulunmaktadır. Müzeye direk olarak gittiğiniz zaman ziyaret imkanınız bulunmaktadır. Müzenin web sitesinde düzenlenen turlara kayıt yaptırarak görme imkanı elde edebilirsiniz.

10. Heidelberg Üniversitesi

Eski şehir bölgesinde bulunan Heidelberg Üniversitesi Almanya’nın en eski üniversitesidir. Erasmus için en çok tercih edilen üniversitedir. 1386 yılında kurulumu yapılmıştır. Aynı zamanda üniversite Avrupa’nın 5. En eski üniversitesi olma özelliğini de bulundurmaktadır. Üniversite Hauptstrasse caddesinin güney tarafında bulunmaktadır. Heidelberg Üniversitesi çarpıcı ve eski bir mimarinsin bulunmasından dolayı oldukça turistler için dikkat çekici olmaktadır.

11.Schloss Schwetzingen

Görkemli bir şekilde bulunan saray Heidelberg’in şehir merkezinin 12 kilometre batısında bulunmaktadır. Saray 18. Yy inşa edilmiştir. O tarihten beri hala sağlam bir şekilde varlığını sürdürmektedir. Schloss Scwetzingen, Almanya prensleri 3. Philip ve Karl 4.Theodor tarafından yaptırılmıştır. Sarayın alanı 200 dönümlük alan üzerinde olmaktadır. Burada festivaller, konserler ve farklı etkinlikler düzenlenilmektedir. Saray belirli dönemlerde ziyarete açılmaktadır. Sarayı ve sarayın bahçesini gezmek için farklı ücretler ödenmektedir. Sarayın içini gezebilmek için tam bilet ücreti 10 Euro iken indirimli bilet ücreti 5 Euro olmaktadır Saray bahçesini gezebilmek için tam ücret 6 Euro iken indirimli ücret 3 Euro olmaktadır. Saray bahçeleri yaz ve kış dönemi boyunca her gün ziyarete açıktır, saray kadar gezmek için kısıtlı değildir. Saray bahçesi yaz döneminde09:00- 20:00 saatleri arasında açıkken kış döneminde ise09:00- 17:00 saatleri arasında açıktır.

12.Alte Brücke

Neckar nehri üzerinde bulunan Alte Brücke, Kral Theodor Brücke tarafından inşa ettirilmesinden dolayı onun ismiyle de anılmaktadır. Köprü 1788 yılında yapılmıştır. Körü iki önemli bölge olan Eski Şehir ve Neuenheim bölgelerinin bağlantısını da gerçekleştirir. Köprünün yapımında kırmızı kum taşları kullanılmıştır. Köprünün üzerinde bulunan heykel ve kırmızı taşlar ile oldukça romantik bir havası bulunmaktadır.