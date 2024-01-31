Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, vatandaşlara yönelik pazarda “ Sağlık için Balık “ konulu bilgilendirme standı açtı.

Kapalı pazarda açılan stantta, balığın sağlık için önemi, güvenilir balık tüketimi, balık tüketirken nelere dikkat edilmeli konularında yetkililer tarafından vatandaşlar bilgilendirilirken el broşürleri dağıtıldı. Standa gelen Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, çalışma hakkında Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu’dan bilgi aldı. Açılan stand ile ilgili açıklama yapan Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk; “Vatandaşlarımızı bilgilendirmek amaçlı denetim yapıyoruz. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı, daha hijyen hem deniz ürünleri hem de diğer ürünlerden faydalanmaları için Tarım İlçe Müdürlüğümüzün ekipleri vatandaşlarımızı burada bilgilendiriyorlar. Aynı zamanda bilgilendirme denetim mahiyetinde vatandaşlarımızın daha sağlıklı ürün almaları noktasında satıcılarımızı görevlilerce denetlenmesi de gerçekleştirilecek. Görev yapan Tarım İlçe Müdürlüğümüzün ekiplerine bu noktada teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza doğru, sağlıklı bir şekilde bilgilendiriyorlar. İlçemizde özellikle pazarımız büyük bir pazar. Dışarıdan çevre ilçelerden gelen vatandaşlarımızda var. Güvenilir bir pazar. Sağlıklı ürünlerin satıldığı bir pazarımız. Bu anlamda da vatandaşlarımızı da güven veriyoruz” dedi.

Bozüyük Kaymakam Adem Öztürk ‘ünde katıldığı denetimde, Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, pazarda yer alan balık satış yerlerinde balık boy ölçümleri yapıldı.