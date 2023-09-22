Bursa’da motosikletiyle ilerleyen bir sürücü, orta şeritteki aracın sinyal vermeden aniden önüne kırmasıyla ölümden döndü. Motosikletlinin haklı tepkisine sinirlenen ticari aracın sürücüsü bir de küfrederek karşılık verdi. O anlar kask kamerasına yansıdı.

Merkez Nilüfer ilçesi Ata Bulvarı üzerinde seyir halindeki motosiklet sürücüsü şeridinde ilerlerken, İzmir yoluna doğru dönüş alacağı sırada orta şeritteki hafif ticari aracın sinyal vermeden önüne kırmasıyla ölümle burun buruna geldi. Kazayı kıl payı atlatan motosiklet sürücüsü, araç sürücüsüne yaklaşarak tepki gösterdi. Tepkilere küfürle karşılık veren araç sürücüsü "pes" dedirtirken, o anlar kask kamerasıyla kaydedildi.