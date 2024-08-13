Yenişehir Belediyesi, vatandaşların şikayet ve taleplerine hızlı yanıt verebilmek için İyilik Masası’nı kurdu. Bu birim sayesinde vatandaşlar, şikayetlerini doğrudan belediyeye iletebilecek ve sorunlarının çözüm sürecini anlık olarak takip edebilecekler. İyilik Masası aracılığıyla toplanan talepler, ilgili birimlere hemen iletilerek çözüm sağlanacak.

Vatandaşlar, şikayetlerini [https://iyilikmasasi.bursa-yenisehir.bel.tr/](https://iyilikmasasi.bursa-yenisehir.bel.tr/) adresinden kaydedebilecek ve sürecin hangi aşamada olduğunu görebilecek. Ayrıca, 0549 773 16 16 numaralı WhatsApp İhbar Hattı üzerinden yapılan şikayetler de takip edilebilecek. Önceki şikayetler ve sonuçlandırılma durumları da İyilik Masası platformunda görülebilecek.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, İyilik Masası’nın kurulmasının amacının vatandaşların şikayet ve önerilerine hızlı bir şekilde yanıt vermek olduğunu belirtti. Başkan Özel, WhatsApp İhbar Hattı ile gönderilen şikayetlerin anında çözüme kavuşturulduğunu, ancak artık tamamlanan çalışmaların doğrudan vatandaşların telefonlarına iletileceğini ve şikayetlerin hangi aşamalarda olduğunu görebileceğini ifade etti. “Amacımız, Yenişehir halkına kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmak” dedi.