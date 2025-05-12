Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde görev yapan hemşireleri ziyaret ederek sürpriz yaptı.

Ziyarete, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Kemal Yavuz ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Başkan Sezer’i hastanede Başhekim Op. Dr. Aziz Çardak karşıladı. Sezer ve Yavuz, başhekimle birlikte hastane servislerinde görev yapan hemşirelere çiçek takdim ederek Hemşireler Günü’nü kutladı.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Sezer, sağlık çalışanlarının ve özellikle hemşirelerin özverili çalışmalarına her zaman destek verdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kendilerini insanlığa hizmet etmeye adayan, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında sonsuz sabır, özveri, gayret ve sevgiyle mesleklerini icra eden tüm hemşirelerimizin 12 Mayıs Hemşireler Günü’nü kutluyorum"