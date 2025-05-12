Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin, Türk edebiyatının ustalarından Sait Faik Abasıyanık anısına özel düzenlediği hikaye yarışmasının ödül töreni Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sait Faik Hikaye Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. OSM’de düzenlenen ve edebiyat dolu gecede duygu dolu anlar yaşandı, kazanan eserler alkış aldı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, yarışmaya katılan tüm edebiyatseverlere teşekkür etti. Törende, yarışmanın dereceye giren eserleri tek tek açıklandı. Birincilik ödülünü "Martı" adlı hikayesiyle Ahmet Karakulak kazanarak ödülün sahibi oldu. İkincilik ödülüne "Evrak-ı Metruke" eseriyle Hafız Emre Uslu layık görülürken, üçüncülüğü ise Murat Şahin "Baba Yaga’nın Gemisi" adlı hikayesiyle kazandı. Mansiyon ödülleri devamında üçüncülük mansiyonunu "Yanık Kokusu" adlı eseriyle Mehmet Rutkay Açıkgöz alırken, ikincilik mansiyona ise "Kadim Dost ile Üç Gün" hikayesiyle Mehmet Murat Mıhçıoğlu layık görüldü.