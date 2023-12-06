Ünlü Türk gıda perakendesi, finansal sıkıntılarla başa çıkamayarak iflas etti ve tüm mağazalarını kapatma kararı aldı.

Küresel ekonomik krizin etkileri dünya genelinde artarken Türkiye'nin önde gelen gıda marketi de bu zorluğa dayanamayarak iflasını açıkladı. Dünya çapında etkili olan koronavirüs pandemisi ve Ukrayna-Rusya savaşı gibi olaylar, birçok şirketin iflas etmesine ve küresel çapta endişelere neden oldu. Bu sefer iflas haberi, Türkiye'nin tanınmış bir süt ürünleri marketini vurdu.

Konkordato Talebi Reddedilmişti!

Küresel ekonomik sıkıntı, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok şirketi olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Ekonomik krizin etkisiyle başta Türkiye olmak üzere birçok şirket bu zorlu dönemden etkilendi. Mandıracı Amca, Türkiye'nin öne çıkan gıda firmalarından biri olarak iflas kararı alan son şirket oldu. Son aylarda artan iflas haberleri ve konkordato taleplerine bir yenisini ekleyen Mandıracı Amca, Ankara merkezli olarak faaliyet gösteriyor ve bir dizi şubesini kapatma sürecine girdi. 7 Nisan 2023 tarihinde Mahkeme tarafından reddedilen konkordato talebinin ardından yaz aylarında birçok şubesi kepenk indirmeye başladı ve bu durum, onlarca çalışanın işsiz kalmasına yol açtı.