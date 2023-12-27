E-ticaret platformu Hepsiburada’nın kitap satışları tablosunda, sevilen yazarların kitapları üst sıralarda yer alırken, 2023 yılında türlere göre yapılan kırılımlarda en çok satan roman türünde yabancı yazarlar arasında birinci sırayı Matt Haig’in ‘Gece Yarısı Kütüphanesi’ alırken; yerli yazarlardan ise Ahmet Ümit’in ‘Bir Aşk Masalı’ adlı romanı birinci sırada yer aldı.
E-ticaret platformu Hepsiburada, 2023 yılının kitap satış istatistikleri açıkladı. 2023 yılında 250 binin üzerinde farklı kitap 9 milyon adet satıldı. E-ticaret platformunun kitap satışları tablosunda sevilen yazarların kitapları üst sıralarda yer alırken, türlere göre yapılan kırılımlarda ilgi çekici ayrıntılar ortaya çıktı. E-ticaret platformunda sırasıyla en çok Çocuk, Eğitim, Edebiyat, Kişisel Gelişim ve Araştırma - İnceleme kategorilerindeki kitaplar ilgi gördü.
Çocuk kitapları öne çıktı
En çok satılan kitap kategorilerinin bir numarasında çocuk kitapları yer aldı. En fazla online sipariş verilen çocuk kitaplarında ilk sırayı, Çocuk Akademi İlkadım 2 Yaş Dikkat Seti, ikinci sırayı Büyük Sorular Kitabım (Ciltli) - Sandra Lebrun Et Loic Audrain aldı. Listenin devamında 555 Eğlenceli Çıkartma - Araçlar, Atlas - Aleksandra Mizieliska Daniel Mizieliski, Merhaba Çiftlik (Cırt Cırtlı Hikâye Kitabı) - Asiye Aslı Aslaner ve Konuşturan Sorular - Ses Kartları ve Kitap Seti oldu.
E-ticaret platformu, Sincap Kids’in ilk kez çıkardığı İngilizce çocuk kitaplarının lansmanına da ev sahipliği yaparak, Türkçe serileriyle büyük beğeni toplayan kitapların İngilizce versiyonlarını minik okurlarla buluşturdu. Ayrıca, Yapı Kredi Yayınları’nın sevilen Büyük Sorular Kitabım serisinin 3. ve son kitabının lansmanını üstlendi; ürün kısa sürede en üst sıralara yerleşti. Domingo Yayınları’nın yeni meslekler ve mevsimler serisinin lansmanı da e-ticaret platformunda gerçekleştirildi.
2023 yılında en çok satan yazarlar
2023 yılında en çok satan yazarlar arasında roman türü öne çıktı. Hepsiburada’da yabancı yazarlar arasında birinci sırayı Matt Haig’in "Gece Yarısı Kütüphanesi" alırken, yerli yazarlar kategorisinde ise Ahmet Ümit’in "Bir Aşk Masalı" adlı romanı birinci sırayı elde etti. Listenin devamında Miraç Çağrı Aktaş’ın Senden Bir Tane Daha Yok kitabı, Müthiş Psikoloji’nin Seni Yoran Her Şeyi Bırak kitabı ve M. Barış Muslu’nun O An kitabı aldı.
En çok satan 5 kategorinin popüler 5 kitabı
Çocuk
Çocuk Akademi İlkadım 2 Yaş Dikkat Seti
Büyük Sorular Kitabım (Ciltli) - Sandra Lebrun Et Loic Audrain
555 Eğlenceli Çıkartma - Araçlar
Atlas - Aleksandra Mizieliska - Daniel Mizieliski
Merhaba Çiftlik (Cırt Cırtlı Hikâye Kitabı) - Asiye Aslı Aslaner
Edebiyat - Yerli
Bir Aşk Masalı - Ahmet Ümit
Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali
Balıkçı ve Oğlu - Zülfü Livaneli
Yarın Yok - Ayşe Kulin
İyileşmek - Caner Yaman
Edebiyat - Yabancı
Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig
Hayvan Çiftliği - George Orwell
Satranç - Stefan Zweig
1984 - George Orwell
İlahi Komedya 3’lü Set - Özel Kutulu - Dante Alighieri
Eğitim
English Grammar Today (İngilizce Gramer Kitabı) - Murat Kurt
Üç Dört Beş TYT Matematik Soru Bankası 2023
Pegem Akademi KPSS ALES DGS Ezberbozan Paragraf Soru Bankası
2023 TYT 10 Farklı Yayın 10 Farklı Deneme + Son 1 Yıl Çıkmış Sorular Hediye
Ünlüler Karması 8.Sınıf LGS 1. Dönem 10 Deneme
Kişisel Gelişim
Senden Bir Tane Daha Yok - Miraç Çağrı Aktaş
Vazgeçilmez Olmanın Sırrı - Esra Ezmeci
İnsanın Anlam Arayışı - Viktor Frankl
Seni Yoran Her Şeyi Bırak - Müthiş Psikoloji
O An - M. Barış Muslu
Araştırma-Tarih
Zengin Baba Yoksul Baba - Robert T. Kiyosaki
Otuz Milyon Kelime - Dana Suskind
Akıllı Yatırımcı - Benjamin Graham
30 Günde 10 Yıl - Yavuz Yörükoğlu
Küçük İşler Büyük Özgürlükler: Para Kazanmanın Unutturulmuş Sırları - Mert BaşaranKaynak: iha