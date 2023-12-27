Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Umre’den dönen vatandaşları ziyaret ederek, mutluluklarına ortak oldu.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Umre ziyaretleri sonrası yurda dönen Ali Kılıç, Fehmi Kaplan, Serpil Köşem, Hasan Cengiz, Havva Öztürk, Metin Uzar ve Nedim Uzar’ı evlerinde ziyaret ederek "Allah kabul etsin" dileklerini iletti. Başkan Özlü, "Allah, tüm Müslüman kardeşlerimize mukaddes topraklara adım atarak Umre ziyaretini gerçekleştirmeyi nasip etsin. Yüce Mevla, hemşehrilerimizin yapmış olduğu ibadetleri kabul ve makbul eylesin. Kutsal topraklardan aldıkları feyzi ve bereketi sevdikleriyle en iyi şekilde paylaşmalarını nasip eylesin" dedi.