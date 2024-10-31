Hepsiburada, heyecanla beklenen ’Efsane Kasım’ hazırlıklarını tamamladı. Kasım ayı boyunca hane ekonomilerine 8 milyar TL’lik katkı sağlanması hedefleniyor.

Hepsiburada, heyecanla beklenen ’Efsane Kasım’ hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. Özel indirimler, kampanyalar ve ödeme kolaylıklarının bulunduğu Efsane Kasım yarın başlıyor. Öte yandan Hepsiburada, Kasım ayı boyunca hane ekonomilerine 8 milyar TL katkı sağlamayı hedeflediklerini açıkladı.

“Hanelere 8 milyar TL tasarruf sağlamayı hedefliyoruz”

Bugüne kadar 400 binden fazla işletmenin dijitalleşme yolculuğuna eşlik ettiklerini ve sektörde pek çok yeniliğe imza attıklarını belirten Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün, bu yılki Efsane Kasım hakkında detayları ve hedefleri paylaştı. Özgün, “Kasım ayı iş ortaklarımızın en çok ciro yaptığı, müşterilerimizin ise en avantajlı fiyatlarla alışveriş yaptığı dönem. Bu yıl sipariş edilen ürün sayısının 45 milyona çıkmasını ve indirimli alışverişlerle hane ekonomilerine 8 milyar TL tasarruf sağlamayı hedefliyoruz. Bu Kasım’da tüketiciler, satın aldıkları ürünü, farklı bir platformda daha uygun bulduğu takdirde aradaki farkı iade edeceğiz. Müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmayı misyon edinmiş bir şirket olarak ‘Başka yerde arama, en iyi fiyat garantisi burada’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamaya göre; Kasım ayı boyunca Hepsiburada, "başka yerde arama" sloganıyla müşterilerine iyi fiyat garantisi sunarak, güvenle alışveriş yapabilecekleri bir platform sağlamayı hedefliyor. Hepsiburada satıcılı ve "En İyi Fiyat Garantisi" işaretli seçili ürünlerde geçerli olan bu kampanya, müşterilere rekabetçi fiyatlarla güvenilir bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Tüm alışveriş ihtiyaçlarına uygun ödeme koşulları sunduğunu belirten Hepsiburada, ayrıca Efsane Kasım’da avantajlı kredi ve fiyat teklifleriyle müşterilerine destek sağlayacak.

Bu kapsamda 3 ay sonra ödeme seçeneği sunacaklarını söyleyen Özgün, “En kolay onay sürecine sahip tüketici finansmanı ürünlerimiz Hepsiburada Limiti ve Hepsifinans ile kredi kartından bağımsız yenilikçi ve kapsayıcı ödeme seçenekleri sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ek depo ve filo genişlemesiyle istihdamda artış”

Bu yoğun dönemde sorunsuz ve hızlı bir hizmet sunabilmek için hazırlıklarını tamamladıklarını vurgulayan Özgün, “Perakende operasyonlarımızı 7 kentte 11 depoda gerçekleştirmek için planlarımızı yaptık. Toplam araç filomuzu yüzde 80 oranında genişlettik. Depolarımızdan yüz binlerce ürünü Türkiye’nin dört bir yanındaki müşterilerimize ulaştırmak için hazırlıklarımızı tamamladık. 2 katın üzerinde artacak iş hacmini yönetmek üzere gerekli yatırımları hayata geçirdik. Operasyon merkezlerimize ilave olarak sağladığımız 1.300 kişilik dönemsel destekle, toplamda 10 bin kişiyi aşan güçlü ekibimizle Efsane Kasım’a hazırız” dedi.

"KOBİ’lere destek, Türkiye ekonomisine katkı"

Efsane Kasım döneminde KOBİ’ler için satışları artırmak ve büyüme fırsatlarını değerlendirmenin büyük önem taşıdığına değinen Özgün, KOBİ’lerin bu dönemden en iyi şekilde yararlanabilmeleri için çeşitli destekler ve kampanyalar sunduklarını ifade etti. Özgün, şunları söyledi: “KOBİ’ler kampanya süresince daha geniş bir kitleye ulaşarak satışlarını artırma fırsatına sahip olacak. Kampanya döneminde iş ortaklarımızın katkılarıyla 3 al 2 öde fırsatları, sepet kampanyaları ve kuponlar, Hepsiburada Premium üyelere özel kampanyalar ve flaş indirimlerin yanı sıra influencer iş birlikleriyle sunulan kişiye özel indirim kodları ve özel kampanyalar gibi ayrıcalıklar alışveriş keyfini katlayacak. Ayrıca 50 bin iş ortağımız, Kasım ayında hedef kitlelerine HepsiAd ile ulaşacak, böylece reklam görüntülenmelerini 10 kat artıracak.”

Efsane Kasım boyunca Hepsiburada’da modadan teknolojiye, tekstilden kozmetiğe kadar birçok kategoride milyonlarca ürün müşterilerle buluşacak. Efsane Kasım kapsamında kampanyanın ilk haftası “Efsane Kasım Efsane Marka Günleri" ile başlayacak. 4 Kasım’a kadar sürecek kampanya boyunca milyonlarca üründe avantajlı fiyatlar müşterilerle buluşacak. Efsane Kasım 4-11 Kasım arasında ise “Efsane 11 İndirimleri” ile müşterilerin beklentilerini karşılayacak özel fırsatlar sunacak.