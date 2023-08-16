Hepsiburada, 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketi sonrasında hayata geçirdiği ‘Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü’ programı kapsamında yer alan toplumsal fayda projesi “Bir Gülüş Yeter” ile Kahramanmaraşlı 18 öğrenciyi Türkiye-Ukrayna basketbol milli maçını izlemeleri için İstanbul’da ağırladı.

Hepsiburada, 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketi sonrasında hayata geçirdiği ‘Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü’ programı kapsamında yer alan toplumsal fayda projesi “Bir Gülüş Yeter” ile Kahramanmaraşlı 18 öğrenciyi Türkiye-Ukrayna basketbol milli maçını izlemeleri için İstanbul’da ağırladı. Kahramanmaraş’tan İstanbul’a uçakla gelen öğrenci ve öğretmenler, güne profesyonel rehber anlatımıyla Boğaz’da tekne turu yaparak başladı. Kahramanmaraş’lı öğrenciler, Hepsiburada’nın Türkiye Basketbol Federasyonu ile gerçekleştirdiği sponsorluk anlaşması kapsamında Erkek Basketbol A Milli Takımımızın Ukrayna ile gerçekleştirdiği milli maçta Sinan Erdem Spor Salonu’nda yerlerini alarak Milli Takımı desteklediler. A Milli Basketbol Takımının maçını ilk kez canlı izleyen çocukların heyecanı gözlerden kaçmazken, Milli Takımın Ukrayna karşısında aldığı galibiyetle coşkuları bir kat daha arttı.

Maçı Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin ile birlikte izleyen çocuklar ayrıca Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile de tanışma fırsatı yakaladılar. Çocuklar ayrıca açtıkları pankartla milli takımı olimpiyat dönüşü Kahramanmaraş’a davet ettiler.

Projenin ikinci gününde ise çocuklar Legoland’i ziyaret ederek doyasıya eğlendiler. Legoland ziyaretinin ardından Kahramanmaraş’a dönen çocuklar ve öğretmenleri Hepsiburada’ya teşekkür ederken, çok güzel anılar biriktirdiklerini aktardılar.

Hepsiburada, ‘Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü’ çalışmaları doğrultusunda sürdürdüğü sosyal destekler arasında yer alan “Bir Gülüş Yeter” projesi kapsamında, ilerleyen dönemlerde de yeni etkinlikler gerçekleştirmeyi hedefliyor.