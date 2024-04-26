E-ticaret platformu Hepsiburada, ebeveynlere alışveriş deneyimlerini üst seviyeye taşıyacak ‘Premium Anne Çocuk Kulübü’nü tanıttı. Hepsiburada Premium Anne Çocuk Kulübü, markalardan ayrıcalıklı indirimler, eğlence fırsatları gibi avantajlarla ebeveynlerin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Hepsiburada, ebeveyn alışverişi için yeni bir uygulamayı aktif hale getirdi. 1,5 yıl gibi kısa bir sürede 2,4 milyon üyeye ulaşan Hepsiburada Premium kapsamında hayata geçirilen Hepsiburada Premium Anne Çocuk Kulübü’nde üye ebeveynlere bebek bezinden mobilyaya, sağlıklı atıştırmalıklardan tabletlere kadar 60’tan fazla markada tüm indirimlere ek indirim kuponları sunuluyor.

Yapılan açıklamaya göre uygulama, popüler markalardan sürekli ve ayrıcalıklı indirimler çocuk yaşına özel hazır alışveriş listeleri gibi bir dizi avantaj sağlıyor. Ayrıca Vialand Tema Park’ta indirim gibi eğlence fırsatları da üyeleri bekliyor. Uygulamaya, Hepsiburada Premium üyeleri ücretsiz olarak katılabiliyor. Üyelere Hepsiburada Premium’da sunulan ücretsiz kargo, Hepsipara kazancının yanı sıra hediye BluTV Kids üyeliği de hediye ediliyor.

Uygulama için detaylı bilgiye premium.hepsiburada.com/premium-anne-cocuk-kulubu adresinden ulaşıldığı belirtildi.