Sanat platformu Sanatburada, sanatçı Cevdet Mehmet Kösemen’in “Assos ve Çevresinden Gerçeküstü Manzaralar” isimli özel seçkisini sanatseverlerle buluşturuyor.

Hepsiburada’nın sanat platformu Sanatburada, sanatçı Cevdet Mehmet Kösemen’in “Assos ve Çevresinden Gerçeküstü Manzaralar” isimli özel seçkisini sanatseverlerle buluşturuyor. Seçki, Assos ve çevresindeki manzaralar, canlılar ve tarihi mekanlardan ilham alan 15 yeni eserden oluşuyor. Kağıt üzerine akrilik boyayla yapılan eserlerdeki doğaçlamalar ve renk seçimleri, Kösemen’in beğeniyle takip edilen tarzını yansıtıyor.

Sanat felsefesini Romen heykeltraş Constantin Brâncu?i’nin “Sizlere sadece saf neşe veriyorum. Boş yere gizli mesajlar ve esrarengiz semboller aramayın" sözüyle açıklayan sanatçının, Akdeniz tarihi, doğa ve evrim konularına olan özel ilgisinin izleri Sanatburada’daki yeni eserlerinde de görülüyor. Sanatseverler, Kösemen’in yeni resimleri dahil 32 eserine Sanatburada’dan ulaşabiliyor.

Platformda 37 sanatçının 300’ün üzerinde eseri sergileniyor. Sanatburada platformu üzerinden satın alınan heykelden fotoğrafa, seramikten resime sanatın her alanından eserler, özel paketleme ve teslimat hizmetiyle sanatseverlere ulaştırılıyor.