Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde 40. Karabiga Priapos Deniz Festivali büyük bir coşkuyla kutlanacak.

Karabiga Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu Karabiga Priapos Deniz Festivali her yıl temmuz ayının ilk haftası kutlanıyor. Bu yıl da 06-07 Temmuz 2024 tarihlerinde çeşitli etkinlikler ile kutlanacak festivalde ünlü sanatçı Merve Özbey’de sahne alacak. 6 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00’da Karabiga Liman Sahasında gerçekleştirilecek konserde ünlü sanatçı Merve Özbey’in yanı sıra Bigalı Kardeşler Grubu ve Darbuka Ritim Grubu da sahne alacak. 7 Temmuz Cumartesi günü ise yağlı direk yarışması, yelken gösterisi ve yüzme yarışmaları yapılacak.

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, iki gün boyunca birbirinden farklı etkinliklere tüm vatandaşları davet etti.